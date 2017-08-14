Özel harekat polisi dost ateşi ile yaralandı

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Özel harekat polisi dost ateşi ile yaralandı
Özel harekat polisi dost ateşi ile yaralandı admin Tarih: 2017-08-14 Saat: 17:46:10
Güncelleme : 2017-08-14 17:46:10Bu içerik 524 kez okundu.
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Özel harekat polisi dost ateşi ile yaralandı

Erzurum ilinde yapılan bir operasyon ile bir özel harekat polisimiz JÖH tarafından açılan dost ateşi sonrasında bacağından vuruldu. Erzurum ve Ardahan'da görevli jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir özel harekat polisimiz “dost ateşi” nedeniyle yaralandı. Konuyla ilgili hemen Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından bir açıklama geldi.

Açıklama geldi

“PKK’ye yönelik olarak yapılan bir operasyon olup bir polisimiz kardeş kurşunuyla yaralandı. Durumu konusunda ise çok şükür ki iyi diyebiliriz. Operasyon sırasında yanlış bir kod sonrasında bir anlaşmazlık yaşandı ve güvenlik güçlerine ait bir kurşun ile yaralandı. Şükür ediyoruz ki bu durumdan daha ciddi bir durum yaşanmadı.” diyerek açıklamasını tamamladı.

Evde dinleniyor

Yaralanan polisin durumunun oldukça iyi olması nedeniyle taburcu işlemleri de tamamlanınca daha fazla hastanede tutulmasına gerek kalmadı ve taburcu edilerek istirahat etmesi için izin verilerek eve gönderildi. 

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