Camide borç kavgası

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Camide borç kavgası
Camide borç kavgası admin Tarih: 2017-08-14 Saat: 17:20:27
Güncelleme : 2017-08-14 17:20:27Bu içerik 388 kez okundu.
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Camide borç kavgası

Çorum ilinde 40 yaşında olan Üzeyir M. Adındaki şahıs bir borç meselesi nedeniyle kayınbiraderi olan 28 yaşındaki Ramazan Güllü adındaki şahsı cami avlusunda abdest aldığı esnada ensesinden 2 defa vurarak ağır bir şekilde yaralanmasına neden oldu.

Ensesinden vurdu

Ayrıca bir kurşun ensesinden yakından ateş edilmesi nedeniyle boynundan çıktı ve namaz kılmayı bekleyen bir şahsın koluna denk geldi. Yani bir kurşunla iki kişinin yaralanmasına neden olan şahıs hala aranmakta olup yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Koluna mermi isabet eden 76 yaşındaki İsmail Yetişken orada tesadüf eseri yaralandı.

Yaralının durumu ciddi

Yaralılar hemen Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine başlandı. Ramazan Güllü hastaneye getirildiğinde ağır yaralıydı ve hala da durumu ciddi olarak değerlendiriliyor. Polis ise bu olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışmalara devam ediyor. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan şahsın yakalanması için de incelemeler devam ediyor.

 

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