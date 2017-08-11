ABD Libya’ya özel askerler gönderdi

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ABD Libya’ya özel askerler gönderdi
ABD Libya’ya özel askerler gönderdi admin Tarih: 2017-08-11 Saat: 22:20:49
Güncelleme : 2017-08-11 22:20:49Bu içerik 368 kez okundu.
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ABD Libya’ya özel askerler gönderdi

ABD  Afrika Kuvvetleri tarafından gelen açıklamada Özel Harekat Kuvvetlerinin Libya üzerinde olduğu kesin bir şekilde bildirildi. ABD bu konuda Libya’da bulunan askerleri için orada ordu ile ortak çalıştıklarını ve teröre karşı savaştıklarını bildirdi.

IŞİD ile mücadele etmek için geldiler

IŞİD ile mücadele ederken IŞİD’in kendisine destek bulamaması için ona destek olabilecek olan terör örgütlerini kontrol altına alınıyor. Diğer ülkelerden de UMH ile birlikte çalışarak hareket eden ABD Libya güçlerine de mücadele konusunda destek olduğunu açıklayan ABD’nin planı terör örgütleri arasında bir savaş çıkarmak gibi gözüküyor.

Terör örgütleri  birbirini vuraca

IŞİD ile mücadele etmesi için özel güçlerin ABD’den Libya’ya sevki tamamlandı. Bu sayede burada uzman ABD olacak ki terör örgütlerinden diğer terör örgütlerine gelen destek kesilmeye çalışılıyor. IŞİD’e karşı toplayabildiğine çok müttefik toplayan ABD  son zamanlarda bu konuda çok daha hassas ve aktif olmaya başladı. 

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