119 kaçak göçmen yakalandı

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119 kaçak göçmen yakalandı
119 kaçak göçmen yakalandı admin Tarih: 2017-08-10 Saat: 19:32:52
Güncelleme : 2017-08-10 19:32:52Bu içerik 373 kez okundu.
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119 kaçak göçmen yakalandı

Çorum Sungurlu ilçesinde yurdumuza yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen şahıslar toplamda 119 kişiydi.   Yasa dışı yollarla gelen bu kişiler bir ihbar üzerine tespit edildi. Afganistan, Pakistan, İran, Somali, Özbekistan ve Suriye’den gelen şahısların toplam sayısı 119’a kadar ulaştı ki otobüsün bagajından bile çıkan bu kişiler kaçak olarak ülkeye getiriliyordu.

Dikkatli incelendi

 Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar sonrasında ekipler hemen harekete geçti ve Ankara – Samsun arasında  bulunan karayolunda Küçük Sanayi Sitesi önünde uygulama noktasında ihbar edilen otobüs tespit edilip durduruldu. Otobüs kabaca bir incelendiği zaman içeride çok fazla yabancı kaçak şahsın olduğu tespit edildi.

119 kişi yakalandı

Bunun sonucunda dikkatlice incelenmek üzere  Mahmut Atalay Spor Salonu’na  götürülerek burada dikkatli bir inceleme yapınca polislerde o otobüsten 119 kişi çıkınca şaşırdı. 102 tane erkek 9 tane kadın ve 8 tane de çocuk olup 119 kişi yakalandı. 

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