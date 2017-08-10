Kuzey Kore vuracağını açıkladı

Kuzey Kore’ye gelen tehdit sonrasında fiili olarak savaşın başlayacağı bildirildi. ABD tarafından gelen tehditler karşısında cevapsız kalmadı ve yaptığı açıklama ile dünyayı şok etmeye devam etti. Kuzey Kore tarafından gelen açıklamada Ağustos’ta yani bu ayda Guam adasını vuracağını bildirdi. Pasifik üzerinde bulunan ABD’ye bağlı olarak biline bu adaya 4 tane balistik füze fırlatmak için Ağustos ayının ortasını beklediğini açıkladı.

4 tane füze atacak

Guam’a orta menzilli füze saldırısı yaparken ilk kez savaş için tarih verildi. Guam için saldırı hazırlığının olduğunu açıklaması üzerine henüz ABD bu konuda açıklama yapmadı. 4 tane orta menzile sahip füze fırlatılacağı açıklandı. Hwasong-12 füzeleri olduğu tespit edilen füzeler tam 3.357 km yol gidebilmektedir ki bu hesaba göre Guam’ın 30 ile 40 km arasında açıklarında füze suya düşecek.

Boş laf, dedi

Füzeler Japonya'nın Şimane, Hiroşima ve Koiçi bölgelerinden uçarak ulaşacak. Burada Japonya müdahale eder mi bilinmiyor. Ayrıca Trump’ın ateş ve öfkeyle karşılık veririz demesi üzerine Kuzey Kore “ Boş laf” diyerek bir açıklama yaptı.