Savaşı tetikleyen ABD oldu

Yemenli siyasetçi tarafından gelen açıklamada Suudi Arabistan savaşa ABD’nin talimatı ile başladı konusunda net bir bilgi geldi ki bunu iddia eden kişi Yemenli Hizbul Hak Partisi'nin eski yetkilisi Ahmed Bahri en başından bu yana Yemen’d meydan savaşasın Suudi Arabistan değil koalisyon sonrası harekete geçen araç yormuştur.

Kriz için çözüm yok

Aynı kişi tarafından gelen açıklamada savaşın başlamasında ABD’nin onayı alındıktan sonra başlayıp oluşan krizi de önlemek adına bir şey yapılmıyor. ABD bu krize son vermek istediği anda son verebilirdi ancak ABD bu konuda çalışma göstermedi.

ABD sorunu çözebilirdi

Eğer ABD bu krizi önlemek isteyince krizde olanlara baskı uygulayarak bu sorunu çözebilirdi. ABD'li büyükelçisi tarafından gelen bir açıklama sonrasında BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Uld Şeyh Ahmed'in inisiyatifini reddetti. Yemenliler ise bu inisiyatifin Yemen halkı için aşağılayıcı bir durum olarak değerlendirilip ülkenin istikrarını etkileyeceği düşünüldü.