Hakkari Valili’ğinden işkence konusunda açıklama

Hakkari Valiliği bir anda sosyal medyada olsun yerel basında olsun şok etkisi yaratan bu konuya bir açıklama getirdi. Şemdinli ilçesinde gözaltına alınmış olan köylülere işkence yapıldığına dair bir ihbar gelmesi üzerine bu konuda valilik açıklama yaptı.

Valilik açıklaması

Güvenlik güçleri tarafından Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesinde 05.08.2017 günü yapılan operasyonda polislere karşı ateş açıldı ve 1 polis memuru şehit oldu. Ateş edildiği şüphenilen yerlerde her kim varsa gözaltına alınarak merkeze götürülmek istendi. Gözaltına alınırken direnen vatandaşalr olunca da güvenlik güçlerinin zorlaması sonrasında bu olay yaşandı. Gözaltına alınırken darp edildikleri konusunda da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan 10 kişinin henüz işlemleri tamamlanmış değil. Ayrıca darp meselesinde aralarında kadın da yoktur. Eğer personellerde hata tespit edilirse gerekenler eksiksiz yapılaaktır.