ABD KDHC’yi tehdit etti

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ABD KDHC’yi tehdit etti
ABD KDHC’yi tehdit etti admin Tarih: 2017-08-08 Saat: 23:28:03
Güncelleme : 2017-08-08 23:28:03Bu içerik 377 kez okundu.
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ABD KDHC’yi tehdit etti

ABD ile KDCH arasında bildiğiniz gibi bir takım gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. Bu gerginlikleri ilk başta ABD azaltmak istese de Kuzey Kore buna yaklaşmadı ve daha da uzaklaştı. Bunun üzerine Kuzey Kore defalarca füze denemesine devam etti.

KDHC ne yapacak ?

 ABD sadece Kuzey Kore’ye değil Rusya ve İran’a da yaptırım uygulayınca bir blok oluşmaya başladı. Yani Kuzey Kore’nin yanında Rusya ve İran yer alabilir. Çin de bu konuya karışmak istemediğini belirtti. ABD ise bugün BMGK tarafından alınan karardan 3 gün sonra bir açıklama yaptı.

Trump’ın açıklaması

Trump tarafından gelen açıklama : “Kuzey Kore ABD’ye daha fazla tehdit oluşturamayacak. Dünyanında daha önce hiç şahit olmadığı bir ökfe ve yangınla karşı karşıya gelecekler.” Gibi çok sert bir açıklama ile daha doğrusu tehdit ile Kuzey Kore tehdit edildi. Bu konuda henüz KDHC tarafından bir açıklama gelmedi. 

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