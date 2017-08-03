Rusya Başbakanı’ndan ABD yaptırımlarına cevap

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Rusya Başbakanı’ndan ABD yaptırımlarına cevap
Rusya Başbakanı’ndan ABD yaptırımlarına cevap admin Tarih: 2017-08-03 Saat: 12:40:48
Güncelleme : 2017-08-03 12:40:48Bu içerik 522 kez okundu.
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Rusya Başbakanı’ndan ABD yaptırımlarına cevap

Geçtiğimiz gün ABD tarafından Rusya için yaptırımlar uygulandığı konusunda Trump tarafından bir açıklama geldi. Bu yaptırımların karşısında hemen Rusya sözcüsü tarafından bir açıklama gelmişti. Şimdi ise Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev tarafından bir açıklama geldi.

Rusya – ABD ticari savaş

 Trump tarafından onaylanan yeni yaptırımlar için “topyekun bir ticari savaş” olarak değerlendirdi. ABD yaptırım uygularken sadece Rusya değil KDHC ve İran’a da uyguladı ancak Rusya ile küresel bir konuda ortak karar almayı umduğunu da belirtti.  Dmitry Medvedev bu konuda : “ Tam bir acizlik içerisinde olup kongresi tarafından küçük düşürülmüş durumda.” diyerek bir açıklama yaptı.

Trump onayladığını beğenmedi

 Ticari bir savaş olarak gören Rusya bu konuda geri çekilecek bir ülke olmayıp tam tersine ateşe ateşle karşılık verecektir. Trump ise bu kararı onaylamasına rağmen beğenmediğini açıklasa da bir kararı onayladı ve bu karar uygulanacak bir karar.  

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