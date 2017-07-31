Almanya’dan Türkiye’ye mali baskı yapılsın talebi

Almanya tarafından AB ülkelerinden ülkemize mali baskı yapılması talep edildi. Bu konuda bir mektup yazan Almanya bu mektubu tüm AB ülkelerine göndererek ülkemiz ile bağların koparılmasını istiyor. Gelen mektup konusunda tüm dünyaya mektubu bildiren ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn oldu.

Mektupla istendi

Avrupalı yetkililere gönderilen mektup içerisinde AB üyeliğine hazırlık aşamasında olan Türkiye’ye yapılan mali desteğin gerektiği zaman kesilmesi olasılığı konusunda net bir cevap verilmesi isteniyor. Ayrıca bu mektup içerisinde sadece bu konu değil gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda ülkemiz ile yapılan görüşmelerin durdurulması talep ediliyor.

Ekonomik yaptırımlar

Ülkemiz ile AB arasında olan gümrük birliği modernizasyonu konusunda yapılan görüşmelerin ülkemiz tarafından yanlış anlaşılabileceği açıklandı. Ülkemiz ve AB tarafından henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Ekonomik olarak yaptırımlar uygulanmak isteniyor.