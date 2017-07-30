Diyarbakır’da silahlı kavga

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Diyarbakır’da silahlı kavga
Diyarbakır’da silahlı kavga admin Tarih: 2017-07-30 Saat: 18:26:08
Güncelleme : 2017-07-30 18:26:08Bu içerik 509 kez okundu.
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Diyarbakır’da silahlı kavga

Diyarbakır Bağlar ilçesinde meydana gelen kavgada silahların çıkarılması üzerine kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay Kaynartepe Mahallesinde 284. Sokakta yaşandı ve kavga sebebi konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.

Kavga sebebi belli değil

Kavga neden çıktı bilinmiyor ancak 2 grup arasında bir husumet olduğu kesin. 2 karşıt grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra arttı ve kavgaya dönüştü. Kavgada silahların çekilmesi üzerine  bir anda olay yerinde silah sesleri artmaya başladı. Mehmet Nakçi adındaki kişi tarafından Mehmet Zülküf Yaşa vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

1 yaralı 1 ölü

U.Ç. adındaki 24 yaşındaki genç ise olay yerinden yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olarak hemen Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedaviye alındı. Polis ise silahlı şahsı buldu ve yakaladı. Merkeze aldığı şahsı sorguluyor.  

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