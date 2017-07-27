Almanya’da şeriat polisi oluşturan imam

Almanya’da meydana gelen bu olayda Selefi İmam Sven Lau adındaki kişi Almanya’da yaşıyor ve burada şu anda “ yabancı terör örgütüne destek “ suçundan dolayı 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yabancı terör örgütüne yaptığı destek nedeniyle hemen polis tarafından tutuklandı ve Suriye ordusuna karşı savaşan Ceyşul Muhacirin vel Ensar'a maddi olarak destek olması ve örgüte birçok üye yetiştirmesinden dolayı yargılandı.

Dolaylı olarak IŞİD’e destek

Yargılanma sonrasında IŞİD’e destek verdiği konusunda karar verildi. Şahıs 2012 yılında oluşan Çeçen, Özbek ve Tacik savaşçılardan oluşan ve Muhacir Birlikleri olarak bilinen örgüte yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yaptı. Muhacir Birlikleri olarak bilinen bu örgüt ise IŞİD’e destek olan bir örgüt olması sonrasında dolaylı olarak IŞİD’e destek olduğu ortaya çıkıyor.

Askeri malzemeler götürdü

Askeri malzemeler götüren şahıs Ceyşul Muhacirin vel Ensar'a destek amaçlı Suriye’ye gitti ve burada gece görüş teçhizatları ve 250€ para desteğinde bulundu. Şahıs ise 2015 senesinde yakalandı ancak karar henüz yeni verildi. Ayrıca bu şahıs şeriat polisi adı altında bir grup oluşturup sokaklarda şeriat polisi yazan üniformalar ile devriye gezen bir grup yaptı. Ancak bu konuda beraat etti.