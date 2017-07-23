YPG isim değiştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün bu konuda bir açıklama yapması bekleniyordu ve beklenen açıklama en sonunda geldi. YPG bildiğiniz üzere isim değiştirerek SDG oldu açılımı ise Suriye Demokratik Güçler olarak adlandırılıp YPG terör örgütünün yeni ismi SDG olarak biliniyor. Bu açıklamayı ise ABD yaptı.

YPG artık SDG

Hatta isim değiştirme tavsiyesini bile önerisini bile ABD yaptı. Ne gibi bir amaç var bilinmiyor ancak Erdoğan’dan bu konuda net bir açıklama geldi. Erdoğan tarafından yapılan açıklama tam olarak : “ Ha Ali, ha Veli ne farkı var. Değişen bir şey yok olan biten yine aynı. Biz zaten kim nedir çok iyi biliyoruz. Yani kısaca her ikisi de aynı.

ABD önerdi

Bu terör örgütünün nasıl ve nerede cirit attığı göz önünde. Asıl mesele tabelayı değiştirmek değil, içerisinde ne var olduğudur asıl olan. Bu olayları zaten istihbaratı ile yakından takip eden ülkemiz var. Kollarındaki kokartlar ile terör örgütünün kokartlarını taşıyanları da biliyoruz. Dostlar birbirini kandırmamalı.