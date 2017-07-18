61 yaşındaki işçi ölü bulundu

Hatay Kırıkhan’da pamuk tarlasında sulama işçisi olarak görev yapan 61 yaşındaki Mustafa Açıkgöz adındaki şahıs çalıştığı tarlada ölü olarak bulundu. Hatay Kırıkhan ilçesi Baldıran mahallesinde meydana gelen olayda burada bulunan bir pamuk tarlasında çalışmak için giden işçiler 5 çocuğa sahip olan Mustafa Açıkgöz adındaki şahıs hayatını kaybetti. İşçiler tarafından ölü bulununca hemen polise ve acile haber verildi.

Otopsi yapılacak

Adana Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmek üzere ölüm sebebi belirlenmek üzere gönderilen ceset olay yeri inceleme ekibinden sonra polis soruşturmalara devam ediyor. Yakınlarına verilen bilgilerden sonra sorgulamak üzere merkeze alınan yakınları şahsı kimin neden öldürmüş olabileceğini araştırıyor.

Polis araştırmaya devam ediyor

Olay ile ilgili araştırmalar sürerken hala otopsi sonuçları açıklanmadı. Otopsiden sonra yakınlarına teslim edilerek defin işlemlerine başlanacak.