Ankara’da silahlı çatışma

Ankara Çinçin mahallesinde meydana gelen olayda 2 grup arasında meydana gelen olayda bir anda silahlı çatışma başladı. Olayda herhangi bir kimse yaralanmadı. Polis sayısında ise oldukça artış olarak bölgede alan kontrol altında tutulmaya başlandı. Yoğun güvenlik önlemleri içerisinde kalan alanda polisler güvenliği elden bırakmıyor.

Uzun namlulu silahlar kullanıldı

Saat 18.00’da yaşanan olayda uzun namlulu silahların kullanılması polisi alarma geçirdi ve olayı terörist baskını olarak düşünen polisler hemen olay yerine ulaştı. Olay yerine gelindiğinde ise olayın 2 karşı grup arasında çıktığı anlaşıldı. Polis henüz bazılarının kimliklerini belirleyemedi. Olayın yaşandığı yerdeki kameralardan kayıtlardan şahısları tespit etmeye çalışıyor ayrıca vatandaş tarafından verilen isimleri de alan polis olayı çözmek için çabalıyor.

Kaçtılar

Çatışma uzun namlulu silahlar olunca büyük tehlike saçtı ancak neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yerinden de arabayla kaçtılar.