Suriye'de ateşkes artıyor

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Suriye'de ateşkes artıyor
Suriye'de ateşkes artıyor admin Tarih: 2017-07-16 Saat: 15:08:50
Güncelleme : 2017-07-16 15:08:50Bu içerik 355 kez okundu.
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2022 yerde ateşkes yapıldı

Suriye üzerinde bulunan savaş günden güne biterken bazı şehirlerde hayat yeniden canlandı diyebiliriz. Ülkemizden gelen destek ile de bazı inşaat alanlarında destek olunuyor. Her gün ateşkes ilan eden yer sayısı artıyor. Ancak bugün Rusya’dan gelen açıklamada 6 yerin bu hafta içerisinde ateşkes ihlal ettiği bildirildi. Ülkemiz ise bu hafta içerisinde 5 yerin ateşkes kurallarını ihlal ettiği açıklandı. Ancak toplamda ateşkes ilan eder yer 2022’ye kadar ulaştı.

Ateşkes ilan eden artıyor

Bölge bölge ateşkes ilan yerler artıyorken Rusya tarafından gelen istanbul escort açıklama da Humus bölgesinde 7 yerleşim yeri daha ateşkes imzalayarak  diğer bölgelere katıldılar. Ancak bazı bölgelerden ateşkes ihlalleri yaşanıyor ki bu bölgeler Rusya tarafından Halep (4), Lazkiye (2) bölgelerinde yanlarındaki sayısınca yaşandı.

Rusya’dan yardım

Ülkemiz ise  Şam (3), Dera (1) ve Halep (1) bölgelerinde ateşkes ihaleleri tespit etti. Rusya ateşkes bölgelerine destek oluyor. Ateşkes merkezlerine 7 defa insani yardım yapan Rusya Halep'e 2,2 ton erzak paketi , Lazkiye'de 0,9 ton erzak paketi ve tıbbi yardım gönderdi.

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