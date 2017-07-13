346 işçi zehirlendi

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346 işçi zehirlendi
346 işçi zehirlendi admin Tarih: 2017-07-13 Saat: 22:37:49
Güncelleme : 2017-07-13 22:37:49Bu içerik 320 kez okundu.
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346 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa ilçesinde bulunan bir rafineri inşaatında bugün tam 346 tane işçi zehirlenerek hastanelere kaldırıldılar. Hastanelerde tedavileri devam eden işçiler hakkında son durum sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tüm işçilerin durumu şu anda iyi olup hatta büyük çoğunluğunun taburcu  işlemleri de tamamlandı. Zamanında hastaneye yetiştirilmesi sayesinde kurtuldular.

Öğle yemeğinden zehirlendiler

Öğle yemeğini yedikten sonra 346 tane işçide baş dönmesi, mide bulantısı ve bir takım rahatsızlıklar oluşunca bu konuda hemen acil arandı ve hepsi hastaneye kaldırıldı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin durumu ilk müdahaleden sonra toparladı ve durumları şu anda oldukça iyi durumda olup taburcu işlemleri de başlatıldı.

Yemek inceleniyor

Öğle yemeğinde kullanılan malzemeler yemeğin kendisinden bir takım örnekler alındı ve incelenmeye gönderildi. İnceleme sonucunda firma hakkında soruşturma başlatılacak. 

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