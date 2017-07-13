Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri ilinde Tomarza ilçesinde meydana gelen olay dün akşam yaşandı ve maalesef ki bir kadın cinayeti. Son zamanlarda yine artış göstermeye başlayan kadın cinayetleri genelde tartışmalar sonucunda veya boşanma davalarından dolayı meydana gelmektedir.

Eşine şiddet uyguluyordu

Bu olayda ise verilen bir karar sinirlenen şahıs bir anda eşini öldürdü. Olay tam olarak başlangıcı aslında eşine şiddet uygulayan A.P. adındaki şahıs uzun bir süre M.P. adındaki eşine şiddet uygulamıştı. En sonunda eşi şikayetçi olunca şahıs hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı verildi. 1 ay boyunca bekleyen şahıs ceza süresi biter bitmez eve geldi. Eve geldiği zaman tartışmaya başlayan şahıs pompalı tüfekle bir anda eşine ateş etmeye başladı. Öldürdükten sonra kaçan şahıs polis tarafından yakalandı. Sorgulama işleminden sonra mahkemeye çıkartılacak.