Almanya'dan Katar'a destek

Katar uzun süredir yaptırım uygulanan ambargo uygulanan bir ülke durumunda olup Türkiye ve Irak’tan ciddi destekler alan ülke bir yandan da gövde gösterisi yaparak diğer kendisine ambargo uygulayan ülkelere gözdağı veriyor. Destek veren ülkeler arasına Almanya’da katıldı ancak ilginç bir yardım geldi. Hava yolu aracılığı ile Almanya’dan gönderilen destek büyükbaş hayvan takviyesi oldu.

Süt ve süt üretimi

Katar’da uygulanan ambargo nedeniyle süt ve süt ürünleri üretiminde sıkıntı yaşanıyordu. Almanya’dan gelen bu destek sayesinde bu konuda bir katkı sağlanacak. Toplamda gelen büyükbaş sığır sayısı 165 oldu. Toplamda gönderilecek olan ise 4.000 hayvan diyebiliriz. Bu gönderilen ilk destekti. Katar için aslında yeterince iyi bir destek denebilir çünkü Katar uygulanan ambargo sonucunda Katar mecburen ithalata bağlı kaldı. Katar için durum kötü olunca gelecek her destek iyileşmesine yardımcı oluyor. Ancak Katar gövde gösteresi yapabilecek kadar güçlü şu anda.