Katar ABD ile anlaşmaya vardı

Uzun süredir Katar için kardeş dediği ülkelerden ambargo uygulanarak Katar bitirilmeye çalışılmaktadır ancak Katar ile Türkiye arası iyi olunca ülkemizden hem askeri olarak hem de gıda olarak büyük destekler gönderildi. Bu konuda şartlar sunan 9 ülke Katar’ı bitirmek istedi ancak bu şartları ABD bile sert buldu. Devreye ABD girdi ve terörle mücadele, teröre sağlanan finansmanla mücadele konusunda bir anlaşmaya varıldı.

Katar’ı ziyaret etti

Katar’a ziyarete giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı görüşmeler sonrasında bir anlaşmaya vardı ve anlaşmayı açıklayan ise özel danışmanı olan R.C. Hammond tarafından açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden de bu durumu açıkladı. 2 ülke arasında anlayış mutabakatı imzalanarak bu duruma bir nokta konuldu. Teröre destek olduğu iddia edilen Katar şimdi ABD ile bu konuda bir anlaşmaya vardı.

R.C. Hammond açıkladı

Anlaşmada Katar’ın terörle mücadelesi ve teröre sağlanan finansmanla mücadelesi arttırılması konusunda anlaşmaya varıldı. R.C. Hammond tarafından bu anlaşma ileriye dönük bir anlaşma olup umutlu bir adım olduğu söylendi.