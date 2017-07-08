Yemen'i bitiren kolera oldu

2 yıldan fazla bir süredir Suudi Arabistan tarafından öncülük edilen koalisyonda Yemen işgal edilerek abluka altında tutulmaktadır. Ancak Yemen'i zorlayan kısım ise cephenin gerisinde olan bir hastalık oldu. Bir yandan kıtlık yaşanıyor ancak salgın hastalığına olması ile ülke bitmiş durumda. Ülke genelinde etkili olan kolera salgını çözülemeyince de atılan bombalardan daha çok hasar vermeye başladı. Salgın hastalıklar kısa bir süre içerisinde yayılması nedeniyle ve savaş halindeki bir ülke olup sağlık hizmetleri bu duruma yetişemeyince bombadan daha çok hasar vermeye başlıyor.

Yemen zaten zayıftı

Yemen savaşa girmeden önce de Arap yarımadasında en zayıf ülke olarak gözüküyordu. Hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak zayıf olan Yemen sürekli problemler yaşıyordu. Suudi Arabistan'ın arkasında yer alan ülke gerçekten çok düşük bir konumda yer alıyordu. Yemen ile ilgili son durumları da twitter üzerinde bulunan who yemen hesabından inceleyebilirsiniz tamamen gerçek görseller ile.

27 Nisan'dan 4 Haziran'a kadar olan veriler

Rapor edilenlere göre yukarıdaki tarih aralıklarında toplamda 257.987 kişi kolera vakasına yakalandığından şüpheleniyor. Toplam ölüm ise 1634 oldu.