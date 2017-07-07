ABD ile İsrail arasında anlaşmalar

ABD'den bir talepte bulunuldu ve bu talebi yapan ise İsrail oldu. İsrail tarafından Suriye güneyinde askere ihtiyacı olduğunu ancak bu askerlerin ABD askerleri olmasını istedi. Ülkenin güneyinde güvenli bir bölge oluşturulmak isteniyor. Güvenli bölge konusunda ABD ile görüşme yapan İsrail bu konuda sonuca varabilir. ABD şu anda İsrail ve Rusya buna ek olarak Ürdün arasında konu görüşülüyor. Bu konuda anlaşma sağlanması bekleniyor.

Güvenli bölge

Burada ne olur ne biter bilinmiyor ancak Güvenli Bölge denilerek burada bir yer oluşturulacak ve hakimiyet görünüşe göre ABD ve İsrail'de olacak. ABD'den gelen bir yetkili İsrail'de konu hakkında görüşme yaptı. Ancak bu görüşme ne basına sızdırıldı ne açıklandı. Oldukça gizli yapılmasına rağmen ortaya çıkan görüntüler olayın açığa çıkmasına neden oldu. Konunun asıl katılımcıları ABD, Rusya ve Ürdün olmasına rağmen ABD bu işe İsrail'i de katmak istedi ve bir anda olay bu dörtlü arasında görüşülmeye başlandı.