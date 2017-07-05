Katar'ın son durumu

Katar uzun bir süredir bir takım sıkıntılar yaşıyor ve kardeş ülkeleri ise ABD'yi dinleyerek Katar'a sırt çevirdiler hem de olmayan bir sebepten dolayı yaşanan bu olayda son durum ise Katar'dan gelen bir açıklama oldu.

Türk üssü kapatılması istendi

Katar tarafından yapılan açıklama da konuşan kişi Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani oldu. Açıklamasında : " Diğer ülkeler tarafından ülkemize uygulanan hamle ' açık bir saldırganlık' olarak değerlendiriyoruz. Krizin çözülmesi için diyalog çağrısında bulunuyor. Onlar Türk üssünün kapatılmasını istedi ki burada çok sinsi bir oyunun döndüğü gözler önüne serildi ve asıl istenenin ne olduğu belli oluyor. Körfez ülkelerinin bundan herhangi bir çıkarının olmadığını ne gibi bir problemleri olduğunu soran Katar bu kararı kabul etmedi.

İran ile bağlar kopartılacak maddesi

Ayrıca İran ile aralarında olan ilişkileri de bitirmesini isteyen ülkeler Katar yok olsun gibi bir anlaşma yapmak istediler aslında. Katar ise İran'la sıkı bir dostluk içinde kalmak zorunda olduklarını açıkladı. Katar bir de üzerine yapılan ablukadan dolayı yıkılmayacağını rahatlıkla ayakta kalacağını açıkladı.