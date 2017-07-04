Ankara Üniversite'sinde Bylock nedeni ile 31 gözaltı

Ankara Üniversite'sinde yapılan Bylock operasyonu sonrasında görevli olan 31 kişi gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandılar. Ankara Üniversite'sinde uzun zamandır takip edilen kişiler için bugün bir operasyon düzenlendi ve FETÖ ile alakası olduğu konusunda şüphelenilen Bylock kullandığı iddia edilen 31 kişiye gözaltı yapıldı.

Konya'da da operasyon var

Buna ek olarak bir de Konya ilinde FETÖ operasyonu yapıldı. Hakkında yakalama kararı olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subaydan 14'ü gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise darbe girişiminden sonra ortaya çıkan FETÖ ve PDY alakalı kişiler hakkında soruşturmayı yönetiyor.

Yakalama kararı var

O günden bu yana toplamda o askeri üste 2'si kıdemli yüzbaşı, 13'ü, üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında yakalama kararı verildi. Suçları ise en başta yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmeleri oldu. Bu suça ek olarak bir de silahlı terör örgütüne üye olmaları yer alıyor. Haklarında oluşan suç dosyası oldukça kalabalık.