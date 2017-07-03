Yunan botundan Türk gemisine ateş

Yunan sahil güvenlik botu tarafından Ege Deniz'inde yaşanan bu olayda Türk bayraklı olan bir yük gemisine uyarı ateşi açılarak tepki gösterildi. Tepki ise hemen Dışişleri bakanlığı tarafından geldi. Bakanlık bir açıklama ile hem durumu halka bildirdi hem de bu durumun arkasında olduklarını ve tekrar olduğu zaman bu şekilde sakin kalmayacaklarını bildirdiler.

Yunanistan ne dedi ?

Yunanistan tarafından o kuru yük gemisinde uyuşturucu olduğu bu nedenle ateş ettiklerini dile getirdiler. Yunanistan bu olayın tamamen uyuşturucudan olduğunu iddia ederken ülkemizden gelen açıklama da : " Yunan makamları her nasıl yapıyorlarsa insan yaşamlarını umursamıyor ve boş geçiyor.

Can kaybı yok

Bu hareket ölçüsüz ve sebebi nasıl olursa olsun bu konuda bir açıklama yapılması mümkün değil." açıklaması geldi. Gemi İskendurun'dan İzmit limanına gidiyordu. Sahil güvenlik tarafından ateş edilen botta herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı ancak görüntüler çok şanslı olunduğunu gösteriyor.