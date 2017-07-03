İstanbul'da dev operasyon

İstanbul ilinde 5 bin polisin yer aldığı operasyon saat 22.00'da bitti. İstanbul ilinde özel olarak yapılan operasyonun adı ise Yeditepe Huzur operasyonu olarak artık alışık olmaya başladığımız operasyonlar gerçekten İstanbul ilinde huzuru tekrardan sağladı diyebiliriz. Öğleden sonra zamanı belli olmayan bir saatte başlayan uygulama saat 22.00'da bitiyor.

200 tane uygulama noktası

Bu saatler değişiklik gösterir veya günleri değişiklik gösteriyor ki henüz net bilgi verilmedi. Günler ve saatler gizli tutularak yapılan operasyonlarda en sonuncusunda 5 bin polis görev alıp tam 200 noktada uygulama noktası oluşturarak şehirde güvenliği sağlamaya başladı.

Tek tek aranıyor

Operasyonlarda yer alan yardımcı köpekler ile de birçok uyuşturucu madde bulundu. Zaten aranan şahıslardan olsun arabalardan olsun ne bulunduysa alınıyor ve alakalı olan sahipleri de alınıyor. Merkeze alındıktan sonra sorgulanan şahıslar hemen adliyeye sevk ediliyor. Denetimler bugün saat 22.00'da bitti ancak henüz kaçta başladığı bilgisi alınamadı.