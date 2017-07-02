Çin ABD'yi uyardı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Çin Denizi'nde bildiğiniz gibi Paracel Adaları var ve Çin burada çalışmalar yapmaktadır. Yaptığı çalışmaları incelemeye çalışan ABD bu adaların yakınlarına izinsiz bir şekilde yaklaşması sonrasında USS Stethem savaş gemisi Çin'in savaş uçakları ve savaş gemileri tarafından uyarıldı. ABD bunu ikinci defa yapıyor ki bilerek bu sulara giriş yapan ABD'nin bilgi alma çabasında olduğu gözüküyor.

Çin açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang tarafından yapılan açıklama : " 2 Temmuz yani bugün USS Stethem adlı Amerikan savaş gemisi izinsiz olarak Paracel Adaları’nın yakınlarına geldi. Hemen gemi savaş uçakları ve savaş gemileri tarafından uyarılarak geri çektirildi." bu şekilde oldu.

Yabancı basın değerlendirdi

Yabancı basın ise bu konuyu siyasi ve askeri olarak yapılan bir provokasyon olarak değerlendirdi. Geminin adalarda bulunan altyapıya ve çalışanlara tehdit oluşturan bir provokasyon olarak görüldü. Bir daha olursa ne olacak merak konusu çünkü olursa 3. defa olmuş olacak.