Gaziantep'te eşini vurdu öldürdü

Olay Gaziantep ilinde Yavuzeli ilçesinde Fevzi Çakmak Mahalle'sinde Kayacık sokakta yaşandı. Abuzer Y. adındaki 26 yaşındaki şahıs 20 yaşındaki Güzide Y. adındaki eşini vurarak öldürdü. Vurma sebebi ise henüz belli değil. Bir tartışma yaşadıkları ancak tartışmayı neden yaptıkları konusunda tek bilgisi olan kişi Abuzer olup şu anda polis tarafından aranmaktadır.

Kayınbabasının silahıydı

Olayda tartışma şiddetlenince Abuzer adındaki şahıs kayınbabası olan Ş.Y. adındaki adamın evinde bulunan ruhsatı olmayan av tüfeğini alarak eşine ateş etti. Eşi o sırada ağır yaralandı. Çevreden silah sesini duyanlar hemen yakınlarına haber verdi ancak sağlık ekipleri geldiği zaman kadına ne kadar müdahale etse de kurtaramadı.

Vatandaşlar haber verdi

Vatandaşlar silah sesini duyunca hemen polise ve acile haber verdi. O sırada vurduktan sonra olay yerinden kaçan şahıs için hemen polis araştırma başlattı. Şahsı kamera kayıtları olsun görgü tanıkları olsun bulmaya çalışıyor.