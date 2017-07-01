Yeni hız sınırı uygulaması

120 km/h limiti bildiğiniz gibi aşıldığı zaman ceza hemen geliyor. Ancak bu kural çevre yollarında geçerli değildi. Yani çevre yollarında 120 km/h hızını aşmış olsanız bile ceza yazılmıyordu. Ancak artık gelen düzenleme ile çevre yollarında uyulmayan hız kuralları ceza almanıza neden olacak.

Yeni bir düzenleme daha var

Bu sefer de HGS ve OGS kullananlar için uygulanacak olan düzenleme de hız kuralları zoraki şekilde kaçamak yapılmadan uygulanmaya başlanıyor. Yeni düzenleme bir örnek ile anlatırsak daha kolay olacaktır. Örnek olarak yola çıktınız ve bir HGS'den geçiş yaptınız diğer çıkış HGS cihazından geçtiğiniz anda ceza alabilirsiniz çünkü giriş yaptığınız andan itibaren bir süre başlıyor ve normalde hız kurallarına uyarak gidilen süreden daha kısa sürede giderseniz ceza alacaksınız. Kısaca ve örnekle bu şekilde anlatılabilir. Yani hız sınırına uyulmak zorunda iki nokta arasında.