Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi cevabı

Anasayfa DÜNYA Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi cevabı
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi cevabı
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi cevabı admin Tarih: 2017-06-27 Saat: 14:25:43
Güncelleme : 2017-06-27 14:25:43Bu içerik 311 kez okundu.
Reklam

Bildiğiniz gibi bir önceki haberde ABD ordusu tarafından Suriye ordusu tehdit edilmişti. Rusya hemen bu konuda açıklama yaparak tehdit edilemeyeceğini bildirdi. 

Kimyasal silah saldırısı hazırlığı 

ABD'nin Suriye'ye karşı yapılan tehditlerinin kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde bildirdi. Beyaz Saray tarafından kimyasal saldırı hazırlığı yapıldığına dair bir bilgi alındığı ve bunu ileri süren Beyaz Saray, Suriye için saldırı tehdidi yapmıştı. Ancak bu olaydan ABD Merkez Komutanlığı ve Pentagon yetkilileriyse habersiz oldukları ortaya çıktı. Herhangi bir kimyasal silah saldırısı yapılması konusunda habersiz olduklarını açıkladılar. 

Rusya suçlanacaktı

Rusya da için işine dahil edilince Kremlin sözcüsü olan Dmitry Peskov adındaki kişi " Suriye'nin meşru olan yönetimine kesinlikle tehditler kabul edilemez." bu açıklamayı yaptı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır