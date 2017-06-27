Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi cevabı

Bildiğiniz gibi bir önceki haberde ABD ordusu tarafından Suriye ordusu tehdit edilmişti. Rusya hemen bu konuda açıklama yaparak tehdit edilemeyeceğini bildirdi.

Kimyasal silah saldırısı hazırlığı

ABD'nin Suriye'ye karşı yapılan tehditlerinin kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde bildirdi. Beyaz Saray tarafından kimyasal saldırı hazırlığı yapıldığına dair bir bilgi alındığı ve bunu ileri süren Beyaz Saray, Suriye için saldırı tehdidi yapmıştı. Ancak bu olaydan ABD Merkez Komutanlığı ve Pentagon yetkilileriyse habersiz oldukları ortaya çıktı. Herhangi bir kimyasal silah saldırısı yapılması konusunda habersiz olduklarını açıkladılar.

Rusya suçlanacaktı

Rusya da için işine dahil edilince Kremlin sözcüsü olan Dmitry Peskov adındaki kişi " Suriye'nin meşru olan yönetimine kesinlikle tehditler kabul edilemez." bu açıklamayı yaptı.