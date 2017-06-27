Google 2.4 milyar avro ceza

AB tarafından gelen ceza Google'ın canını yakabilecek bile ceza aldı.

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Google 2.4 milyar avro ceza
Google 2.4 milyar avro ceza admin Tarih: 2017-06-27 Saat: 14:05:00
Güncelleme : 2017-06-27 14:05:00Bu içerik 148 kez okundu.
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AB  tarafından ceza alan Google aldığı ceza ile oldukça canı yandı. Ceza sebebi ise rekabet kurallarını ihlal etmesi sonrasında AB bu cezanın uygulanma kararını aldı ve 2.4 milyon avro ceza alarak gerçekten büyük bir rakam olarak ceza aldı. Astronomik rakamlar olmasına rağmen Google oldukça büyük bir firma olması nedeniyle bu rakamı kolayca karşılayabilecektir. 

Ceza açıklaması

Google mutlak olan piyasada bir hakimiyet sağlamış oldu açıkça belli ancak AB yasalarını ihlal etmesi sonrasında kurduğu hakimiyetten yasadışı bir şekilde avantaj sağlayınca bu ceza verildi. 

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