Almanya’dan ilginç karar

Bildiğiniz gibi Erdoğan’ın ABD ziyaretinde korumalar ile terör örgütü yandaşları arasında bir münakaşa yaşanmıştı. O gün yaşanan kargaşa da korumalar haksız bulunmuştu ki bugün Almanya tarafından verilen karara göre korumaların Almanya’ya gelmesi istenmiyor. Hamburg’da olacak olan G20 zirvesine Erdoğan’ın korumalarının gelmemesi isteniyor.

Zirvede olmayabilirler

Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cevap vermediği için G20 zirvesi nasıl olacak ? Korumalar gidecek mi ? Bu gibi soruların henüz cevapları belli değil ve oldukça merak konusu olduğunu söyleyebiliriz. ABD bu kişiler için yakalama kararı çıkarınca Almanya bu kişilerin gelmemesi gerektiğini ifade etti. Zirve ise 7 ile 8 Temmuz günleri arasında olacak ki bu zamana kadar ne olacağı belirlenecek.

Almanya’da yapamazlar

ABD’de olduğu gibi Almanya’da olması mümkün değil çünkü polisler devreye girecek, diyerekten Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü olan Ulf Wundrack tarafından medyaya açıklandı.