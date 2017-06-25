LGBT Onur Yürüyüşünde 35 kişiye gözaltı

Bugün onur haftası adı altında 15. İstanbul LGBT Onur Yürüyüşü yapılmak istendi istenmesine ancak polis bu yürüyüşe müdahale etmek zorunda kaldı. Beyoğlu’nda toplanan bu kişiler yürüyüş yapacaktı ancak polis müdahale edince yürüyüş yapılamadı.

İzin verilmedi

Gökkuşağı renklerine sahip olan büyük ihtimalle LGBBT sembolü olan bu bayrak ile İstiklal caddesi boyunca yürüyüş yapmak isteyen bir grup izin alamayınca tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında polis izin vermeyince grup da ısrar edince biber gazlı bir müdahale edildi. Müdahale sonrasında grup dağıldı. Grupta hala direnenler olunca da 35 kişiyi gözaltına alarak merkeze götürdü. Sadece biber gazı değil müdahale esnasında plastik mermi, cop, biber gazı ve polis köpekleri de kullanıldı. Müdahale sonrasında 35 kişi gözaltına alınınca geri kalanlar da dağıldı.