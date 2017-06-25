Katar kabul etmedi

Katar’a hatırlayabileceğiniz gibi 13 maddelik bir teklif gelmişti 9 tane Arap ülkesinden Amerika’nın tavsiyesi üzerine 13 maddelik bir liste sunuldu. Bu gelen listede 13 madde olup 13 maddeyi kısaca özetleyecek olursak Katar bitecek. Bu ülkeler şartların durumunu da 10 gün içerisinde cevaplanmasını istedi ki Katar hemen ambargo uygulayan bu ülkelere direk reddederek talebi geri iade etti.

Liste mantıklı değil

Gelen listeye bakıldığı zaman açıkça Katar’ın yok olması istenince elbette cevap olumsuz olacaktı. Katar tarafından yapılan açıklama ise mantıksız ve uygulanması mümkün olmayan bir liste olması nedeniyle reddedildiği bildirildi.

Bu maddelerden en ağırı ise Türk askeri üssünün kapatılmasıydı ki bunu yapmak gerçekten çok büyük problemlere yol açar. Katar’dan uygulanması istenen lise hemen reddedildi. Bu şekilde hazırlanan bir liste kabul edilmedi edilmemesine ancak şimdi ne olacak belli değil.