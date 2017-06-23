Uyuşturucu satanı yakalayıp etek giydirip dövdüler

Alibeyköy’de yaşanan bu olayda sokakta uyuşturucu satan bir şahıs defalarca polise ihbar edilmesine rağmen polis olayla ilgilenmedi. Bunun üzerine vatandaş harekete geçti ve kendi adaletini kendisi sağladı. Etek giydirilen uyuşturucu satıcısı mahalleli tarafından bir yandan dövülürken bir yandan pembe etekle uzun süre sokakta dolaştırıldı. Mahalleli bir grup yakaladıkları şahsı daha önce polise ihbar ettiklerini ancak herhangi bir şey olmadığını söylüyorlar.

Polise haber verildi

Polise haber verilmesine rağmen polis olayla ilgilenmeyince uyuşturucu satıcısını mahalleli yakalamak zorunda kalındı. Sokak jargonunda torbacı olarak bilinen bu şahıs mahallede uyuşturucu sattığı sırada yakalanınca yakalayan grup şahsa pembe bir etek giydirdikten sonra 30 yaşındaki şahsı döverek sokakta gezdirmeye başladı. Daha sonrasında ne oldu neler yapıldı bilinmemektedir.