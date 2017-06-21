İran'da Yumuşak Darbe

İran devlet medyası tarafından bir darbe açıklandı.

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İran'da Yumuşak Darbe
İran'da Yumuşak Darbe admin Tarih: 2017-06-21 Saat: 18:15:42
Güncelleme : 2017-06-21 18:15:42Bu içerik 222 kez okundu.
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Suudi Arabistan'da veliahtı olarak bilinen prens görevden alınınca bir anda ülkede kargaşa çıktı. Bu olayı hemen " yumuşak darbe " olarak açıklayan medya bu şekilde dünyaya yaydı. 

Kral görevden aldı

Suudi Arabistan kralı olan Selman adındaki kişi veliaht prensi görevden alarak onun yerine oğlu olan Muhammed bin Selman'ı almıştı. İran devlet kanalı bu konuda yumuşak darbe dedi geçti ancak İran bu konuda rahatsızlık duydu.  

Neden oldu ? 

Suudi Prensi olan Muhammed neden böyle bir olaya maruz kaldı derseniz de geçtiğimiz ayda savaşın İran'a taşınması gerektiğini söylemesi nedeniyle İran'a karşı saldırgan tavırlar sergilemişti. 

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