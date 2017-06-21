Rus jeti ile ABD jeti tehlikeli bir

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Rus jeti ile ABD jeti tehlikeli bir
Rus jeti ile ABD jeti tehlikeli bir admin Tarih: 2017-06-21 Saat: 00:02:45
Güncelleme : 2017-06-21 00:02:45Bu içerik 177 kez okundu.
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Rus jeti ile ABD jeti tehlikeli bir

ABD tarafından açıklananlara göre Baltık bölgesinde yaşanan bu olayda bir Rus jeti ile gözlem uçuşu yapan ABD jeti karşı karşıya geldi ve yaklaşık aralarında 1.5 metre kalana kadar yakınlaştılar.

ABD gerilimi arttırıyor

ABD tarafından Suriye’de geçtiğimiz hafta sonu hatırlayabileceğiz gibi bir uçak düşürüldü ve bu uçak Suriye rejim güçlerine ait bir uçak olması nedeniyle oldukça sıkıntılı anlar yaşandı. Orada birden İHA kullanılmaya başlandı ve olan bitenler bu şekilde inceleniyor. 2 jet arasında 1.5 metre kalana kadar yaklaşmaları oldukça tehlikeli olurken bu olay daha öncede benzer şekilde yaşanmıştı.

35 defa müdahale etti

Rus jeti bunu ilk defa değil defalarca kez yaptı ki bunu rahatlıkla görebiliriz ki sayısal verilere göre 35 defa yaptı.

 

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