Katar kesin kararını verdi

9 ülke tarafından bildiğiniz gibi 5 Haziran gününden bu yana diplomatik ve ticari olarak 9 ülke ilişkileri kesmişti. Katar ise buna bir son vererek son kararını açıkladı ve kendilerine uygulanan boykotun kalkması sonrasında herhangi bir ülkeyle müzakereye oturacaklarını onun dışında müzakere yapmayacaklarını bildirdiler. Katar daha fazla dinlemedi ve son kararını verdi. Bildiğiniz gibi boykot uygulayan ülkeler arasında en başta Suudi Arabistan yer alıyor ve kardeş ülkelerine bu şekilde tavır alıyorlar. 2 haftadır Katar’a bir tecrit uygulanıyor ki Katar buna boyun eğmeyeceğini karşılık vereceğini bildirdi.

Türk askerleri vardı

Bir diğer haber ise ülkemizden gönderilen askerlerin orada yaptıkları ilk tatbikat sonrasında fotoğrafları yayınlandı. Askerlerimiz şu anda Doha’ya ulaştığı açıklandı. Oradan gelen görseller ile de bu durum kanıtlandı. İlk tatbikatta askerlerin gelmesi ile başladı.