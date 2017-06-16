Kanlı derenin sırrı çözüldü

Vatandaşlar tarafından gelen şikayet üzerine kana bulanan derenin neden kana bulandığı ortaya çıktı. Konya Akşehir ilçesinde yaşanan bu olayda dere çok temizken bir anda kan akmaya başlayınca vatandaş ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayı incelemeye başladı. Kan izlerini takip eden ekipler gizli kameralar ile kanın nereden geldiği anlaşıldı. Gizli kamerada ortaya çıkan ise bir kamyon gelip dereye kan döküyordu ki hem sürücü hem kamyon oldukça net gözüküyor.

Daha önce yaşanmıştı

Daha önce bu olaya benzer olay Altuntaş Mahallesi içerisinde de yaşanmıştı. Ancak bu ilde her ne kadar araştırılma yapılsa da bir sonuç alınamamıştı. Ancak bu sefer Akşehir ilçesinde yaşanan bu olayda kamera sayesinde her şey ortaya çıktı. Kayıtlar jandarmaya teslim edildi.