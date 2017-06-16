Müdür yardımcısını bıçaklayan yakalandı

Bursa ilinde yakalanan bu şahıs Muğla Bodrum ilçesinde bir hastane de müdür yardımcısı olan 34 yaşındaki Tuğçe Kahriman’ın ilk önce otomobilini gasp etmeye çalıştı ancak Kahriman direnince bıçakla karnından yaraladı. 31 yaşında olan Ümit Yeşilkaya bunu yapan kişi olarak aranıyordu ve en sonunda Bursa ilinde yakayı ele vererek yakalandı hemen ardından adliyeye gönderildi.

Bursa ilinde yakalandıktan hemen sonra Bodrum’a gönderilerek burada adliyeye gönderildi.

4 parmağı gitti

Aracı gasp etmeye çalışırken Kahriman adındaki müdür yardımcısının boğazına doğru gelen bıçağı eliyle durdurmaya çalışınca 9 tane parmağı kesildi 4 tanesi ise tamamen koptu. Ambulans ile hemen Acıbadem hastanesine sevk edilen yardımcı 4 tane parmağı tamamen hissiyatsızlaştı. Tüm bunlara rağmen durumu iyi.