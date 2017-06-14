24 yaşındaki kadına defalarca ateş etti

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24 yaşındaki kadına defalarca ateş etti
24 yaşındaki kadına defalarca ateş etti admin Tarih: 2017-06-14 Saat: 23:51:30
Güncelleme : 2017-06-14 23:51:30Bu içerik 193 kez okundu.
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24 yaşındaki kadına defalarca ateş etti

İzmir ilinde Karşıyaka ilçesinde bugün 49 yaşında olan A.K. adındaki adam yasak aşk yaşadığı 24 yaşındaki kadına E.E.K.’ye defalarca ateş etti. Defalarca ateş ettikten sonra ağır yaralı olarak  olarak kaldı. O sırada kameralar ise kayıt altındaydı.

Olay detaylar

Olayı yeri : 6718 sokakta bulunan bir kafe

Olay nedeni : E.E.K. adındaki kadın sevgilisi olan A.K.’yi telefonla arayarak ayrılmak istedi. Bilinen neden bu.

Olay gelişmesi: Ayrılmak istedikten sonra bir kafede buluşma ayarlandı ve A.K. orada genç kadının canına kıydı.

Sürekli ateş etti

Bu hareketin tek bir anlamı var o da nefret oluyor ki aralarında oluşan her neyse tek görülen nefret olduğuydu. Genç kadın ağır olarak yaralandıktan sonra yerde kanlar içinde kaldı. Ateş ettikten sonra hemen olay yerinden kaçan şahıs ise kısa bir süre sonra yakalandı. Sorgusu hala devam ediyor. 

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