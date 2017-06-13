Ceylin’in ölüm sebebi kesinleşti

Bugün tüm Türkiye’de konuşulan bu olayda Ceylin adındaki minicik masum bir kız vahşi birisi tarafından öldürüldü. Küçük kızın ölüm sebebi belli değildi ve otopsi için gönderilmişti. Otopsi işlemleri hızlandırıldı ve sonuç açıklandı. Minik masum Ceylin’in ölüm sebebi maalesef ki cinayet. Onu öldüren kişi ise komşusu.

Olay Detayları

İzmir Ödemiş İlçesi’nde yaşanan bu olay 2 gün önce evlerinin önünden kaybolan Ceylin için bir ihbar verilmişti. Sonrasında o küçük kız 10 yaşında olup apartmanın bodrum katında bir dairede ölü olarak bulundu. Küçük kızın başının arkasında bir darbe vardı ki bu darbeyi onun komşusu yapmıştı. Kaybolan küçük kız dedesiyle birlikte yaşıyordu. Kaybolduktan sonra katilin bir akrabası tarafından dedesine sosyal medya üzerinden kızın kaçırıldığını polise haber verilmemesi gerektiği söylenip takip edileceği bildirildi.

Katil polisin ne yaptığını biliyordu

Onu takip edecek olan ise katilin ta kendisiydi. Karşı apartmanda oturan komşusu Ş.T. ve eşi S.T. gözaltına alındı. Binlerce kişi onu linç etmek isteyince gizlice onları İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiler. Çiftin bir de 3 yaşında çocuğu vardı ki o da yakınlarına bırakıldı. Katil dedesinin yanında olarak polisin adımlarını öğrenmek istediği için sürekli oralarda dolaştı. Mahallede olan bir kamera için de kameranın kendi apartmanını çekip çekmediğini sordu.