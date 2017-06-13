193 Çanta’da 212 KG Kokain Yakalandı

Polisler tarafından İstanbul ilinde yakalanmış olan bulunmuş olan en çok uyuşturucu bu operasyonda bulundu. İstanbul ilinde yapılan operasyon Salı günü gerçekleştirildi yani bugün yapıldı ve Türkiye’de yakalanan en büyük uyuşturucu sevkiyatıydı.

Operasyon Detayları

Gelen bir ihbar sonrasında harekete geçen birlikler gümrük kaçakçılığı ve anti-narkotik birimler devreye girerek operasyonu Ambarlı Limanında gerçekleştirdi. Ambarlı Limanı’nda ihbar edilen gemiye yönelen ekipler operasyonu başlattı. Operasyon tamamlandıktan sonra açıklamalar yapıldı. Gemi Brezilya’dan ayrılan bir gemi olup ilk önce İspanya’ya uğradı sonrasında da İstanbul’a geldi. Gemide şüphe duyulan bir konteynır incelenmesi için röntgen taramasına gönderildi.

Konteynır İncelendi

Konteynır ekipler tarafından açıldı ve içerisinde bavulların arkasına gizlenmiş olarak 212 kg ağırlığında 193 çanta dolusu kokain ele geçirildi.

Olayla alakalı olanlar aranıyor

Yasadışı uyuşturucu kullanma ve satan kişilerin yakalanması için polis soruşturma başlattı ve şüpheliler kameralar sayesinde araştırılıyor.