Çocuğuna alkol ve sigara içirdi

Bugün sosyal medya üzerinde gündem olan olaylardan bir tanesi olan küçücük bir çocuğa alkol ve sigara verilmesi herkesin tepkisini almasına neden oldu. Sosyal medya üzerinde yayınlanan bu videoyu her platformda bulmanız mümkündür ki buradan yayınlamayacağız çünkü görüntünün içeriği uygun değildir.

Bakanlık ilgileniyor

Görüntüden anlaşılana göre bunu o küçücük çocuğa yapan kişi ise annesi oluyor. Her şeyden çok şaşırtan kısımda buydu. Bir annenin kendi oğluna bu şekilde bir şey yapması ve bunu bir de çok doğru bir hareketmiş gibi sosyal medya üzerinde yayınlarken gülerek eğlenerek yayınladı. Bu konuda yetkili bakanlıklar hemen harekete geçerek duruma ilgilenilmeye başlandı. Çocuğun 7 yaşında olduğu belirlendi.