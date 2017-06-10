900 ton altın rezervi bulundu

Dünyada en fakir ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alan Etiyopya üzerinde bir maden araştırması yapıldı. Burada altın olduğuna dair gelen haberler bazı firmaları hemen harekete geçmeye teşvik etti ve en sonunda 3 aylık bir tarama yapıldı. 3 aylık tarama sonucunda dev bir rezerv bulundu.

Zenginlik içinde fakirlik

Bildiğiniz gibi Afrika ülkelerinin durumu pek iç açıcı bir durum olmamakla beraber değerli maddelerin madenlerine sahip olmalarına rağmen işleme gücü olmadığı için zenginlik için de fakirlik yaşamaktadırlar. Bunlara güzel örnek olacak olan Etiyopya Benishangu-Gumuz eyaletinde 900 ton altın rezervi olduğu tespit edildi.

3 aydır araştırılıyordu

3 aylık bir araştırma sonrasında ortaya çıkan bu maden rezervi sadece altın değil kömür ve demir de bulunmasına neden oldu. Kömür ise 360 milyon ton olarak tespit edildi. Demir hakkında ise henüz bilgi yok. UIuslararası şirketler burada altın arıyor ki altın konusunda ne kadar zengin olduğunu görebiliyoruz.