O çikolatalar zehirleyebilir

İngiltere ve İrlanda’da çikolata devi olarak bilinen Mars ürettiği çikolatalarda problem çıkınca o çikolatalar kimseye zarar vermeden geri talep ediliyor. Bu nedenle de herhangi bir kimseye zarar gelmeden çikolatalar toplatılıyor. Mars Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels çikolatalarında ölümcük olarak bilinen salmonella bakterisi olabileceği bildirildi. Bu nedenle kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Açıklama geldi

Mars tarafından gelen açıklamada ürünün kesinlikle tüketilmemesi ölümcül olabileceğine dair bir durum söz konusu olduğu için her hangisi olursa olsu direk çöpe atılması veya bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. İsteyenler de ürünleri muhafaza ederek tüketici memnuniyeti ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Aksi halde üründen ciddi şekilde bir zarar görülebilir. Ancak şu ana kadar herhangi bir şikayet gelmiş durumda değil. Yine de ürünlerin geri alınması gerekiyor. Tüketicilerden gönüllü olarak geri alınmasına karar verildi.