O çikolatalar zehirleyebilir

Anasayfa DÜNYA O çikolatalar zehirleyebilir
O çikolatalar zehirleyebilir
O çikolatalar zehirleyebilir admin Tarih: 2017-06-09 Saat: 23:35:42
Güncelleme : 2017-06-09 23:35:42Bu içerik 281 kez okundu.
Reklam

O çikolatalar zehirleyebilir

İngiltere ve İrlanda’da çikolata devi olarak bilinen Mars ürettiği çikolatalarda problem çıkınca o çikolatalar kimseye zarar vermeden geri talep ediliyor. Bu nedenle de herhangi bir kimseye zarar gelmeden çikolatalar toplatılıyor. Mars Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels çikolatalarında ölümcük olarak  bilinen salmonella bakterisi olabileceği bildirildi. Bu nedenle kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Açıklama geldi

Mars tarafından gelen açıklamada ürünün kesinlikle tüketilmemesi ölümcül olabileceğine dair bir durum söz konusu olduğu için her hangisi olursa olsu direk çöpe atılması veya bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. İsteyenler de ürünleri muhafaza ederek tüketici memnuniyeti ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Aksi halde üründen ciddi şekilde bir zarar görülebilir. Ancak şu ana kadar herhangi bir şikayet gelmiş durumda değil. Yine de ürünlerin geri alınması gerekiyor. Tüketicilerden gönüllü olarak geri alınmasına karar verildi.

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır