Trump’ın davetini reddetti

Katarlı diplomat tarafından yapılan açıklama sonrasında ülkelerinde olan kriz nedeniyle ülkeden ayrılmalarının mümkün olmadığını bu sebeple de Beyaz Saray’a gitmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Mecburen ret

ABD Başkanı olan Donald Trump tarafından körfezde yaşanan kriz için Katar Emiri olan kişiyi Beyaz Saray’a davet ederek burada krizi çözmek istedi. Ancak davetine ret cevabı aldı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani için bir açıklama yaptı ve ülkesi abluka altındayken böyle bir krizdeyken ülkeden ayrılamayacak, diyerek daveti ret etmiş oldular.

Al Sani’den açıklama

“ Eğer herhangi birisi benim ülkemin iç işlerine veya iç olaylarına burnunu sokarak bir şey dayatmayı planlıyorsa bu kesinlikle olmayacaktır.” diyerek bir açıklama yaptı.