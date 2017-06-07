ABD’yi tehdit edip vururuz dediler

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ABD’yi tehdit edip vururuz dediler
ABD’yi tehdit edip vururuz dediler admin Tarih: 2017-06-07 Saat: 22:20:15
Güncelleme : 2017-06-07 22:20:15Bu içerik 231 kez okundu.
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ABD’yi tehdit edip vururuz dediler

Esad yanlıları tarafından gelen bu açıklama bir anda ABD’yi hedef aldıklarını gösterdiler ve gerekirse de vururuz demeleri ABD için önemli bir tehdit olabilir.

Esad yanlısı olan milis grupları ABD tarafından Irak ve Suriye sınırından kendilerine yapılan hava saldırıları konusunda uyararak tehdit ettiler. Açıklamalarında ise : “  Kırmızı çizgiler var eğer bunlar aşılırsa ABD vurulacaktır.” bunlar yer aldı ki bu açıklama açık açık tehdit olup ABD bundan sonra ne yapacak dikkate alacak mı merak konusudur.

ABD kontrol altına almaya çalışıyor

ABD terör örgütlerini kullanarak onları silahlandırarak milis güçlerini kontrol altına almaya çalışıyorlar ki milis güçlerinin olduğu yerde Suriye muhaliflerinin eğitim aldığı bir üs var. Asıl hedef burası. Bundan sonra hava saldırısı olacak mı merakla bekleniyor. 

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