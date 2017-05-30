Annesinin cesedini gizledi

Elazığ ilinde yaşanan bu olay gerçekten kan dondurdu ve 2 kardeş birlikte ölen anneleri ile 2 haftadan fazla bir süre yaşadılar ve kimseye de durumu anlatmadılar. Durum karşısında şüpheler olayı açığa çıkarttı.

Olay detayları

Elazağı Kızılay Mahallesi müstakil bahçeli bir evde 2 tane çocuğu ile yaşayan 79 yaşında ölen Fatma Yüksel hakkında uzun bir süre bilgi alamayan komşuları merak etmeye başladı. Merakları giderek artınca da evine gitmek isteyen komşular yaşlı kadının kızlarından olan 42 yaşındaki Serpil Yüksel ile karşılaştı. Durum karşısında kızı komşulara yalan söyleyerek annesinin hasta olduğunu ve hastaneye götüreceğini ifade etti.

Komşular Ortaya Çıkardı

Komşular ise bu yalana pek inanmadı ve şüphelenmeye devam etti. Çünkü evden gelen bir koku komşuların olayda başka bir şey olduğunu düşünmesine neden oldu. Bu nedenle de hemen durumu eşine bildiren bir kadın sonrasında polislere bildirdiler. Polisler ise eve geldikleri zaman alınmak istenmese de içeri girdiklerinde vaziyet ortaya çıktı. Kızı annesinin yanında yatıyor ve annesi de uzun bir süre önce vefat etmişti.