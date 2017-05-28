Denizden mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu

Zonguldak Ereğli ilçesinde bulunan bu sandık içerisinden çıkanlar şok etti. Mühimmat dolu olan sandık kıyıya vurdu ve en sonunda kime ait olduğu belirlendi. 27 Nisan günü kaza yapıp batan bir Rus gemisinde gelen bu sandık askeri gemi olması nedeniyle o gemiden düştüğü tahmin ediliyor.

Vatandaşlar İhbar Etti

Köseağzı yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan bu sandık içerisindekiler açıldığı zaman bir anda şok olundu. Mühimmatları gören vatandaş hemen ihbar etti. Olay yerine hemen gelen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sandıkta yer alanların mühimmat olduğu tespit edildi. İlk olarak bomba olduğu düşünüldü ancak sonrasında bomba uzmanı yardımıyla açılan sandık Rusça yazılarla dolu olan ve 1987 yılında üretilen 20 fünyesiz taarruz tipi el bombası gövdesi olduğu anlaşıldı. İncelemeleri tamamlandıktan sonra Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edilerek buradan da Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına verildi.

27 Nisan’daki Kaza

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e giriş yakınlarında Rus askeri gemi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışıp büyük bir kaza olmuştu. Rus askeri gemisi mürettebatı kurtarıldı kurtarılmasına ancak gemi battı.